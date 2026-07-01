【ウィンブルドン共同】テニスのウィンブルドン選手権は1日、ロンドン郊外のオールイングランド・クラブで行われ、女子シングルス2回戦で大坂なおみ（フリー）がロシア出身のアナスタシア・ガサノワに6―3、6―2で勝ち、3回戦に進んだ。