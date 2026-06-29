俳優だけでなくデザイナーとしても活躍する伊勢谷友介の動画が「スピっている」とザワつかせている。【写真】「スピってる」ハイテンションでデザインするブランドの商品を説明する伊勢谷友介福岡を皮切りに、大阪や名古屋にポップアップショップを出店し、主催するブランド「Happy Sauce（ハッピーソース）」の服を販売している伊勢谷。「脳内物質の話に原点回帰」ブランドの公式サイトには、《Happy Sauceは、「自分の好き