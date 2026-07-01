6月30日、サッカー日本代表がブラジルに敗れ、残念ながら決勝トーナメント敗退が決まった2026 FIFAワールドカップ。開催都市では試合とは別の“ユニークな取り組み”が注目を集めている。【写真】「なんてフィニッシュ」センス抜群なサッカー仕様の“コンドーム”W杯期間中カナダ・トロントで限定デザインのコンドームカナダ・トロントでは大会期間中、サッカーをモチーフにした限定デザインのコンドームを無料配布。数十万人