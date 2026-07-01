1日正午ごろ、JR金山駅近くの郵便局で、クマよけスプレーが噴射され男女5人が病院に搬送されました。警察と消防によりますと、午前11時50分ごろ、中区金山4丁目の名古屋流町郵便局で、「クマよけスプレーらしきスプレーが噴射された」と、郵便局員から119番通報がありました。8人が体調不良を訴え、このうち20代から50代の男女5人が病院に搬送されましたが、いずれもケガの程度は軽いとみられています。現