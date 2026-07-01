栃木・日光市の住宅。死体遺棄事件の現場には木が生い茂っていました。逮捕されたのはこの家に住む無職の斎藤雅幸容疑者（56）。事件が明らかになったきっかけは6月30日、親族から寄せられた「親子2人と数年連絡がとれていない」という通報でした。駆け付けた警察官が発見したのは、死後数年がたっているとみられる白骨化した遺体。警察によりますと、家の中はいわゆる“ゴミ屋敷”の状態で、遺体は生活ゴミに埋まるような形で見つ