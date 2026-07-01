◇ワールドカップ決勝トーナメント1回戦メキシコ2ー0エクアドル（2026年6月30日メキシコシティ）FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でエクアドル（FIFAランク23位）がメキシコ（同14位）がと対戦。後半アディショナルタイムにVARでチェックした上で、相手選手との口論中に差別的・侮辱的な発言を隠す目的で口を覆うしぐさと判断されてDFピエロ・インカピエ（アーセナル）が退場となった。エクアドルは、1次