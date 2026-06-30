6月29日、元KAT-TUNでアーティストの亀梨和也と、元TBSアナウンサーで女優の田中みな実が結婚したことと、第1子の妊娠も発表した。亀梨のファンからは、悲痛な声が聞かれている。「亀梨さんと田中さんの交際は、2024年の元日に一部メディアで報じられました。共演がきっかけで親交を深め、交際に発展したとのことです。2025年には破局も報じられたことがありましたが、交際は続いており、今回の発表となりました」（芸能ジャーナ