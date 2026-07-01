2026年3月、広島・三原市で幼なじみの徳田雅希さん（当時29）を生き埋めにして殺害した疑いが持たれている倉本幹太容疑者（29）が送検され、衝撃的な犯行の全容が徐々に明らかになってきた。捜査関係者によると、男は事前に掘った穴で作業中だった被害者に、2トントラックに積んでいた土砂を一気にかぶせたとみられている。事件の背景には、多額の借金や金銭トラブルの存在も浮上している。2トントラックの土砂を一気に…生き埋め