6月29日、KAT-TUNの元メンバーである亀梨和也さんと、元TBSアナウンサーの田中みな実さんの「結婚＆第1子妊娠」というニュースが世間を駆け巡りました。美容家として、そして“独身バリキャリ女性”の象徴的な存在だった田中さんの結婚は、ファンに大きな驚きと祝福をもたらしています。しかし実はそのわずか2日前、彼女はサッカー日本代表のイケメン選手に対する発言で、思わぬ批判を浴びていたのです。◆結婚発表直前に炎上