昨秋のドラフト会議でソフトバンクから１位指名を受けた佐々木麟太郎（米スタンフォード大）が１日、福岡市内で球団幹部と面談した。球団から背番号１を提示されたことを明かし、「素晴らしい時間を過ごさせていただいた。責任を持って決めていかなければ」と話した。その後、みずほペイペイドーム福岡を訪問し、王貞治球団会長や主力選手とも面会。佐々木は「（約１０日後の）米大リーグのドラフトを見て最終的に判断させていた