テレビ朝日系「ロンドンハーツ」が６月３０日に放送された。この日は「芸人家庭内リーク」。ちゃんぴおんず・日本一おもしろい大崎の家庭内の様子を昨年に結婚した妻が明かした。妻は「付きあいたての頃、焼肉に行けばお肉をサンチュに包んで渡してくれるほど、私をお姫様扱いしてくれたのに、結婚した途端にガラリと豹変」と切り出した。「ある日、勝手に１週間の献立表を作っていて、私に『３カ月間、毎日これを作り続け