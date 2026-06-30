◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦日本 1―2 ブラジル（2026年6月29日ヒューストン）FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で日本（FIFAランキング17位）はブラジル（同5位）に1―2で逆転負けし、ベスト32で敗退した。MF田中碧（27＝リーズ）は号泣。取材に応じることができなかった。1―1で迎えた後半アディショナルタイム6分。ペナルティーエリア付近で田中がボールを奪われた流れから、最後はFWマルチ