6月27日、木村拓哉が自身のYouTubeチャンネルを更新し、ファストファッションブランド「ユニクロ」の1週間分のコーデを披露した。動画内で短パン姿を披露したところ、思わぬ反響を呼んでいるようで──。木村は2025年にもGUを訪れ、1週間分のコーデを考える企画をおこなったが、今回はユニクロが舞台となった。「ユニクロ ダイバーシティ東京プラザ店で、木村さんがトップス、ズボン、スニーカーなどユニクロの商品を使ってコ