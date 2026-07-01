円安が止まりません。外国為替市場で円相場は一時1ドル＝162円70銭台をつけました。外国為替市場では、きょうも円売りが止まらず、円相場は先ほど1ドル＝162円70銭台をつけました。きのうのこの時間帯と比べて1円ほど円安が進んでいます。1986年12月以来、およそ39年半ぶりの円安水準を更新しています。要因の一つは、高市政権の財政拡張に対する市場の懸念です。政府はAI・半導体をはじめとする成長分野に2040年度までに官民で370