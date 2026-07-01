2026年6月17日、事前予約制のポケモンオフィシャルカフェ「ポケモンカフェ TOKYO」(日本橋高島屋S.C.東館5階)がリニューアルオープンした。同時に、ポケモンカフェ TOKYOと「ポケモンカフェ OSAKA」両店舗に新メニューが登場。今回はポケモンカフェ TOKYOの店内の様子や注目の新メニューやグッズ、そして新たなショーの見どころをまとめてお届けする。【写真】「ポケモンカフェ TOKYO」エントランスは5つ星レストランの趣「ポケモ