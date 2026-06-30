南米ベネズエラで24日に発生した地震による死者数が1700人を上回りました。こうした中、世界各国からは2000人を超える救助隊が派遣されていて、懸命な救助活動が続いています。ベネズエラ北西部で24日に発生した大規模な地震で、ロイター通信によりますと、これまでに1719人が死亡し、5000人以上がケガをしています。こうした中、国連は29日、死者数が今後さらに増えることを想定し、国連とベネズエラ当局が1万人分の遺体袋を調達