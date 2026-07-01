みなさんこんにちは、ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。フェミニンなトップスを代表する、パフスリーブ。ぽわんとしたフォルムがとても可愛くて、大人女性にも人気が高いアイテムですよね。ですが、こうしたボリュームのある袖が特徴的なトップスは、この5年でデザインに大きな変化を見せています。今回は、ボリュームスリーブの昔と今について解説いたします。◆2021年〜2024年頃のちょい古ボリ