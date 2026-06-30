「フジの情報番組『Live News イット！』は、今年4月のリニューアルで、キャスターが青井実アナと宮司愛海アナのコンビから榎並大二郎アナ（40）と山崎夕貴アナ（38）に変更。この変化によって世帯視聴率は微増したようですが、個人視聴率は相変わらず1〜2％の低水準だといいます」こう語るのは、フジテレビ関係者だ。今年4月から番組の大幅リニューアルや新番組のスタートなどが相次いだフジテレビ。しかし、結果はあまり芳しくな