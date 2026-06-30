破局？それとも、交際継続？トップアイドルとTBSの人気女性アナから女優に転身したタレント。そんな疑問が常に渦巻いていたカップルだった――。「発端は、’24年元旦に各スポーツ紙による元KAT-TUNの亀梨和也さん（40）と元TBSのアナウンサーで女優の田中みな実さん（39）の熱愛報道でした。二人の年齢を考えてゴールインは間近では？とも囁かれ、大きな話題となりました」（芸能記者）だが、このビッグカップルが世間を賑わ