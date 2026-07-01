国民的アイドルグループ『嵐』が5月31日のラストライブをもって活動を終了した。同日には30年以上所属していた『STARTO ENTERTAINMENT』との契約も終了した大野智（45）。その直後に向かったのは“お気に入り”の場所だった――。「昨年5月6日にラストツアーの予告をしてから、嵐は約1年かけて再始動の準備を進めてきました。最後の新曲『Five』はラストライブ当日に発売され、翌6月1日にはファンクラブ会員向けに厚紙仕様のフォト