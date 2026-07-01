人気が続く「麻辣湯」ですが、あさって、池袋に“セカンド麻辣湯”とも呼ばれるお店が誕生します。おいしさの秘訣は「ジュワ」という音にあるそうです。Nスタ「こちらのお店には30人以上の行列ができています。こちらの麻辣湯にも行列ができています」きょうのランチタイム、行列ができていたのは麻辣湯専門店。数種類の食材の中から好きな具材と麺を選び、スープと合わせて完成する麻辣湯は、若い女性を中心に現在も大人気です。