北朝鮮・平壌市の科学者居住エリアで、最高位科学者の子どもらが「反動・不純図書」を密かに回し読みしていたとして摘発される事件が発生したという。平壌市の情報筋は1日、デイリーNKに対し、「先月中旬、平壌市恩情区域の科学者住宅街で、将来を期待される科学者の子どもである16歳の少年少女3人が、外部から持ち込まれた電子書籍を密かに回し読みしていたところ、住民の通報によって現場で逮捕される衝撃的な事件が起きた」と伝