お笑いコンビ「アンジャッシュ渡部建（53）が30日までに更新されたYouTubeチャンネル「渡部のサシ飲み」に出演し、まさかのサイドビジネスを明かす場面があった。20年6月の不倫騒動がきっかけで、約1年7カ月間活動を休止した渡部。その後はネット番組を中心に活動しているが、一方で「お前が言うなよビジネス」と自ら呼ぶ仕事があると明かす。「たとえば結婚式で“夫婦で大事なことは隠し事しない”とか言って」といった“