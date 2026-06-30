丸亀製麺は、2026年7月1日に釜揚げうどんが半額になる「釜揚げうどんの日」を実施します。季節のつけ汁は夏にぴったり毎月1日に、「釜揚げうどん」を半額で楽しめるキャンペーンを実施している丸亀製麺。7月1日も半額で楽しめます。釜揚げうどんの価格は以下の通り。・並...390円→190円・大...580円→290円・得...770円→380円一部店舗では価格が異なる場合があります。東京ドームシティ店、駒澤大学店、東洋大学店、町田パリオ店