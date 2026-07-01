公共の場で「ちょっとそれは……」と思っても、強く言えずにやり過ごしてしまうこと、ありませんか？今回は、バス内でそんな光景に出会った女性のエピソードをご紹介しましょう。◆バスでいきなり、ファストフードを食べ始める女性ある日の午後、佐藤美結さん（仮名・32歳）は、買い物帰りの路線バスに揺られていました。窓の外にはゆるやかな街並みが流れ、車内はどこかのんびりとした空気に包まれていたそう。「そこまで