上野厚生労働相は３０日の閣議後記者会見で、期限切れとなっている従来の健康保険証でも、医療機関の窓口で使用できるという特例措置について、予定通りに７月末で終了する考えを明らかにした。従来の保険証は昨年１２月ですべて期限が切れた。患者は今年８月から、マイナンバーカードに保険証機能を持たせた「マイナ保険証」か、保険証代わりになる「資格確認書」のいずれかを窓口で提示する必要がある。厚労省は、いずれかが