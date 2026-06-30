2026年6月30日（日本時間）に行われたサッカーW杯・北中米大会の決勝トーナメント1回戦で、日本代表はブラジル代表に敗れた。試合後、田中碧選手のインスタグラムには一部で誹謗中傷のコメントが書き込まれており、これに対する怒りの声も寄せられている。「悔しいけどほんまに夢を見させてもらえた」1対1で迎えた後半アディショナルタイムで、田中選手は相手チームからボールを奪った直後、ボールを奪われてしまう。そのままブラ