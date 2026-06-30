国際サッカー連盟（FIFA）のインファンティノ会長は29日、インスタグラムを更新し、日本の戦いぶりを称賛した。ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で日本がブラジルに敗れた決勝トーナメント1回戦について「二つの素晴らしいチームと選手たちが戦った。決勝に値する」と評した上で「日本は非常に素晴らしかった。今大会のパフォーマンスは誇れるものだ」とたたえた。（共同）