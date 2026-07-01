2026年3月、広島・三原市で幼なじみの徳田雅希さん（当時29）を生き埋めにして殺害した疑いが持たれている倉本幹太容疑者（29）。1日朝、送検された倉本容疑者は、徳田さんに2トントラックに積んでいた土砂を一気にかぶせたとみられることが分かりました。1日午前8時半過ぎ、検察庁に身柄を送られた倉本幹太容疑者。倉本容疑者は2026年3月、広島・三原市の会社敷地に掘った穴に幼なじみの徳田雅希さんを埋めて殺害した疑いが持たれ
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