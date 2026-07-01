タレントの重盛さと美が、過去のパートナーと破局することになった驚きの理由を告白し、スタジオの女性陣全員を驚愕させた。【映像】重盛さと美が7年半付き合った彼氏 『シャッフルアイランド』は、2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが