FIFAワールドカップ2026に出場しているアフリカの島国、カーボベルデの主将が女性通訳に対する性的暴行の疑いでニュージーランド当局の捜査を受けていることがわかりました。現地メディアなどによりますと、カーボベルデのライアン・メンデス主将（36）は2026年3月、ニュージーランドで開かれていたチリとの親善試合の後に、ホテルでブラジル人の通訳の女性に性的暴行を加えたとして現地警察が捜査を始めました。女性は複数回にわ