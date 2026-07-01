長野県東御市の住宅で1日朝、成人女性と女の子の遺体が見つかった事件で、遺体はこの家に住む49歳の女性と12歳の長女とわかりました。警察は、行方がわからなくなっていた元夫を殺人未遂の疑いで逮捕しています。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、東御市新張に住む職業不詳の飯島啓輔容疑者（46）です。飯島容疑者は1日朝早く、自宅で14歳の長男を刃物で切り付けるなどして殺害しようとした疑いが持たれています。飯島容疑者の自宅