生涯現役とはよく言うが、いつまで働けるのか――。 6月29日放送の『あさイチ』（NHK）で特集された“シニアの仕事”が猛反発を招いている。「この日は、年金を受け取りながらどう働くかが特集されました。東京都内のハローワークでは、シニア相談コーナーという窓口も設けられ、求人も60代、70代、80代と、どんどん高齢化しているそうです。さらにマクドナルドでは、働くシニアが10年で3.7倍と急増。70代の店員が、カウンター