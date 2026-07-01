きのう、石川県小松市の特別支援学校から行方がわからなくなった10歳の男子児童が、きょう午前、滝に沈んでいるのが見つかり、死亡が確認されました。石川県小松市の県立小松特別支援学校では、きのう午前11時ごろ、10歳の男子児童が「トイレに行く」と言って教室を出たのを最後に、行方がわからなくなりました。警察や消防などは、けさ、およそ200人態勢で捜索を再開しましたが、午前11時すぎ、男子児童が学校からおよそ1キロの滝