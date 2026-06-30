6月29日、元「KAT-TUN」の亀梨和也とフリーアナウンサーの田中みな実が、結婚したことを発表した。祝福ムードに包まれているが、亀梨は発表のタイミングを疑問視されているようだ。亀梨と田中の関係はかねてから注目を集めていた。「2023年にファッション誌『MAQUIA』の企画で対談した2人は、2024年1月に複数のスポーツ紙で交際を報じられました。その後、破局説が取りざたされたこともありましたが、ひそかに愛を育んでいたよ