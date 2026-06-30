「騒動から1年がたち、ようやく復帰に関する話が出てきているようです」こう語るのはテレビ局関係者。昨年6月、コンプライアンス上の問題行為があったとして『ザ！鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系）を降板した国分太一（51）。無期限活動休止中だが、騒動の真相はいまだ明らかになっていない。「国分さん本人さえどの行為が問題視されたのか把握できていないにもかかわらず、メディアから遠ざけられてしまったという事態に、同情する