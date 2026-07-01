ピーマンを使った時短料理について、キユーピーの公式Xアカウントが紹介しています。【画像】めっちゃ楽！これが「ピーマン」を使った時短料理のレシピです！公式アカウントは「フライパン1つで完結！“詰めない”ピーマンの肉詰め」と投稿。作り方について、次のように紹介しています。【作り方】(2人分)（1）フライパンに豚ひき肉（200グラム）、木綿豆腐（150グラム）、マヨネーズ（大さじ2）、片栗粉（大さじ2）を入れて