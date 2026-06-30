モデルでタレントのダレノガレ明美が6月29日に更新したXで、まさかの内容をポストし、注目を集めている。「ダレノガレさんは《わたしのマンションの前でうんこした人だれ?臭いんだけど。一階じゃないのに上にまで匂いきてた。この前の異臭騒動》《絶対人間の》と記しました。同じ日の別ポストでは《ダレノクソっといじられます。これからもそんな娘をよろしく》と、両親へのメッセージをつづっています」（スポーツ紙記者）