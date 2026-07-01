【モデルプレス＝2026/07/01】相葉雅紀が司会を務める7月1日放送のフジテレビ系音楽の祭典『2026 FNS歌謡祭 夏』（18時30分〜3時間半の生放送）。同日、公式サイトにてタイムテーブルが公開された。【写真】M!LK佐野、祖父母に「死ぬまでに出てくれ」と懇願されていた番組の大物司会◆「2026 FNS歌謡祭 夏」タイムテーブル【18時半〜】【最強夏うたサビメドレー】・NEWS × モナキ「夏色」／ゆず・アイナ・ジ・エンド × ELAIZA「