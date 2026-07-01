先週、中国・北京の高層ビルに小型の飛行機が衝突した事故の影響で、北京などで小型機やパラグライダーの飛行が規制されていることがわかりました。この事故は先月26日、北京で最も高い108階建ての高層ビルに小型機が突っ込み、操縦士1人が死亡したもので、中国当局は事件性の有無について明らかにしていません。坂元亮太記者・NNN北京「小型機は建物の奥にある飛行場から離陸したとみられます。規制されていて近づくことができま