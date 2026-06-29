6月28日放送のテレビ東京の大型音楽特番『テレ東音楽祭 2026夏』に、同局の新人アナウンサーである北川莉央アナ（22）が登場。記念すべき地上波デビューを果たしたのだが、一部で波紋を広げている。北川アナといえば、’19年にハロー！プロジェクトの人気グループ「モーニング娘。」に加入し、人気メンバーとしてアイドル活動に勤しんだ後、’25年にハロー！プロジェクトから卒業し、’26年4月からはテレビ東京に入社し、同局のア