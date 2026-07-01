見ているこちらまで、眠た〜くなってくる......。【写真集】ぷくぷくのお顔をいっぱい使って「ふわ〜」愛らしすぎるアクビの瞬間（写真3枚）そんな1枚の写真が、多くの人々を癒している。Xユーザーの＠jmm_catsさんが2026年6月6日に投稿したのは、窓際で大きな口を開けてあくびをする1匹の猫ちゃん。長いひげは四方八方に広がり、口からは舌が覗く。あまりにも、無防備......！飼い猫の中の飼い猫といった姿である。飼い主さん