歌舞伎町を中心に20年以上にわたって活動していた「伝説のスカウト」が逮捕されました。佐藤健容疑者（41）は2025年、風営法で規制されている有害な仕事をさせる目的で、女性2人を東京・台東区の風俗店に紹介した疑いが持たれています。佐藤容疑者は20年以上にわたって、歌舞伎町を中心にスカウト行為をしていて、関係者からは「伝説のスカウト」と呼ばれていました。佐藤容疑者は「記憶が曖昧なので思い出しながら話します」と容