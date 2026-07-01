けさ、14歳の男の子が近くの店に助けを求めたことから事態が動きました。長野県東御市の住宅で母子とみられる2人の遺体が見つかり、その後、一時、行方が分からなくなった父親が逮捕されました。記者「平屋の住宅で、2人の遺体が発見されました。近くには、住宅などが立ち並び、普段は静かな地域のようです」殺人未遂の疑いで緊急逮捕されたのは、長野・東御市に住む46歳の父親です。警察によりますと、午前7時ごろ、手にけがをし