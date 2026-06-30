【前後編の後編／前編を読む】「嬢を“駒”として見ている自分に気づいた」キャバクラのボーイを経て就職。即プロポーズするほど好きになった3歳年上女性に見抜かれたもの藤沢尚彦さん（52歳・仮名＝以下同）は、中部地方の商店の末っ子として育った。上京し私立大学に通ったが、バブル崩壊の余波で生活費を自分で稼ぐことになり、裏方として働き始めたキャバクラで人の欲望や悪意、誠意を目の当たりにする。その後、就職した飲