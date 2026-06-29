元KAT-TUNの亀梨和也（40）が6月29日、元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）と連名でのメッセージを公式サイトに掲載し、〈未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します〉と結婚を発表。田中が妊娠中であることも報告した。【写真を見る】「尖ったメッセージ」が書かれた白いシャツ姿で目撃された亀梨和也。変装なしのメガネ姿で買い物をする田中