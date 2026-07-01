度重なる倒産を乗り越え、ダブルパートで月収18万円を稼いでいた60代男性。「70歳まで年金を繰り下げれば老後は安心」のはずだった。しかし、健康寿命の壁が立ちはだかる。63歳目前、激しい息切れや足のむくみが男性を襲ったのだ。国が推奨する「就労延伸と繰り下げ」の死角、そして彼を襲った病魔とは？【写真】この記事の写真を見る（2枚）増田明利氏によるルポルタージュ『今日、年金暮らしになった 定年を迎えた17人のリア