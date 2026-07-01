北九州で生まれた人気のうどんチェーン「資さんうどん」が、ついに東海地方へやってきます。東海エリア初の店舗は愛知県内で、オープン時期は2027年初頭を予定しています。 【写真を見る】北九州のソウルフード｢資さんうどん｣ ついに東海地方へ！2027年初頭に愛知に出店 人気メニューは｢肉ごぼ天うどん｣ 1976年に福岡県北九州市でうまれた「資さんうどん」は、地元九州をはじめ、関西、関東など1都2府16