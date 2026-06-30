9月18日に公開される映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ!』の新キャストが、6月29日に明らかになった。「『踊る大捜査線』は1997年にフジテレビ系で放送されたドラマです。この年、フジテレビが移転した港区のお台場周辺がロケ地に使われました。従来の警察・刑事ドラマとは異なるユーモアセンスあふれる作品が大ヒットとなり、その後単発のドラマスペシャルや、劇場版なども数多く作られています」（スポー