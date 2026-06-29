「スウェーデン戦の観客席で、ひときわ目を引く女性がいるなと思うと、泉里香さん（37）でした。夫である谷口彰吾選手（34）の名前がプリントされたユニフォームを着ていましたね。谷口選手は試合に途中出場し、見事なパフォーマンスを見せていました」（スウェーデン戦を観戦した日本人）6月30日の未明にサッカー王国・ブラジルとFIFAワールドカップ2026年北中米大会のベスト16を懸けて激突するサッカー日本代表。世界の舞台で躍